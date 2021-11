Coupe du monde 2022: le Cameroun et la Zambie signent un carton

L'attaquant du Cameroun, Christian Bassogog, ici le 22 juin 2017 lors de la Coupe des Confédérations en Russie. AP - Ivan Sekretarev

Texte par : Nicolas Bamba Suivre 3 mn

Matches très prolifiques en buts entre la Zambie et la Mauritanie d'une part (groupe B) et le Malawi et le Cameroun d'autre part (groupe D), samedi 13 novembre lors de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2022 (2e tour). Les Chipolopolo et les Lions indomptables l'ont emporté 4-0. Pour quelques heures ou quelques jours, ils préservent l'espoir de rallier le 3e tour.