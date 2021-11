Coupe du monde 2022: le Nigeria en ballotage favorable, la Tunisie craque

L'attaquant nigérian Ahmed Musa, le 22 juin 2018 lors de la Coupe du monde en Russie. AP - Darko vojinovic

Texte par : Nicolas Bamba

Le suspense est loin d'être levé dans les groupes B et C des éliminatoires du Mondial 2022 (2e tour) après les résultats du samedi 13 novembre. Le Nigeria l'a emporté contre le Liberia (2-0), mais la victoire du Cap-Vert contre la Centrafrique (2-1) maintient les Super Eagles sous pression. La Tunisie, elle, a subi une défaite très contrariante contre la Guinée équatoriale (1-0). Les Aigles de Carthage n'auront pas droit à l'erreur lors de la 6e et dernière journée.