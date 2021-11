Éliminatoires Mondial 2022: encore quatre tickets à prendre pour les barrages

Le Nigérian Ahmed Musa et l'Algérien Riyad Mahrez, le 14 juillet 2019 lors de la CAN en Égypte.

Mardi 16 novembre sera une journée décisive pour neuf nations africaines qui peuvent encore prétendre disputer les barrages. Alors que six équipes sont désormais qualifiées pour le troisième tour, il reste encore quatre places.

Neuf nations ont encore la possibilité de continuer l’aventure qui débouchera sur une participation à la phase finale du Mondial 2022 au Qatar dans un an. Pour le moment, le Sénégal, le Maroc, le Mali, l’Égypte, la RDC et le Ghana ont obtenu leur billet.

L'Algérie à l'épreuve Burkina Faso

Dans le groupe A, L’Algérie, absente du Mondial 2028 en Russie joue une finale face au Burkina Faso, à domicile. Les Verts ont besoin d’un nul pour s’offrir les barrages. Les Étalons ne comptent que deux points de retard par rapport aux Fennecs et ils n’ont pas d’autre choix que de l’emporter. Vendredi dernier, les Algériens s’étaient imposés facilement face à Djibouti (4-0) alors que les Étalons, menés à la mi-temps, avaient égalisé contre le Niger (1-1). De quoi forcer les Fennecs à rester vigilants jusqu’au bout.

La Tunisie peut y croire

Dans le groupe B, ils sont encore trois à pouvoir y croire : la Tunisie, la Guinée équatoriale et la Zambie. Alors qu’une victoire aurait permis aux Tunisiens de valider leur qualification en barrages, ils se sont inclinés à Malabo contre la Guinée équatoriale (1-0) samedi dernier à l’occasion de la 5e journée. Avec ce succès, le Nzalang Nacional est revenu à hauteur des Aigles de Carthage, qui conserve toutefois la tête du groupe B à la faveur d’une différence de buts plus favorable.

Pour la Tunisie, tout se jouera face à la Zambie, qui a largement dominé la Mauritanie et qui espère encore cette place pour les barrages en cas de défaite de la Tunisie. Mais il faudrait aussi que les Zambiens soignent leur différence de buts, ce qui paraît compliqué (+1 contre +8 pour la Tunisie).

Un duel Cameroun-Côte d’Ivoire

Le Nigeria et le Cap-Vert vont aussi en découdre dans le groupe C. Les Super Eagles ont deux points d’avance sur le Cap Vert qui a renversé la Centrafrique (2-1) lors de la cinquième journée et qui viendra les défier à Lagos.

La Côte d’Ivoire qui a un point d’avance sur le Cameroun dans le groupe D se déplace à Douala chez les Lions indomptables qui eux ont largement battu le Malawi 4-0 lors de l’avant-dernière journée. Les Ivoiriens ont aussi obtenu un succès probant face au Mozambique (3-0). Max Alain Gradel avait ouvert le score à la 10e minute de jeu, Maxwel Cornet avait fait le break à l'heure de jeu (61e) avant un dernier but de Jean-Michaël Seri en fin de match (90e).

