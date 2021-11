Le président de la fédération du Kenya présenté au tribunal

Nick Mwendwa, président de la fédération du football du Kenya (FKF) mise sous tutelle, a été présenté au tribunal lundi 15 novembre pour répondre d'accusations de corruption et est ressorti libre. Nick Mwendwa, à la tête de la FKF depuis 2016, est accusé d'avoir transféré 8,5 millions de shillings kényans (66.000 euros) appartenant à la fédération sur son propre compte en banque, sans aucune justification écrite. Les procureurs ont demandé le placement en détention pour 14 jours de Mwendwa le temps de finir leur enquête mais un magistrat a ordonné la libération sous caution du dirigeant, qui avait passé le week-end en garde à vue, en attendant une nouvelle audition ce mercredi. Cette audition de Nick Mwendwa fait suite à la suspension de la FKF par le gouvernement jeudi dernier, pour des irrégularités financières. La fédération a été placée sous la tutelle d'un comité par intérim pour au moins six mois. Dimanche, la Fédération internationale (Fifa) a de nouveau menacé de suspendre le Kenya si cette décision n'était pas reconsidére. Dans un courrier adressé à la ministre kényane des sports, la secrétaire générale de la Fifa Fatma Samoura déclare que cette enquête est « contraire » au principe qui veut que les fédérations gèrent leurs affaires de manière indépendante et libres de l'influence de tiers, notamment politiques.