Mondial 2022: dans la souffrance, l'Algérie obtient son ticket pour les barrages

L'Algérie a fait match nul lors de la finale du groupe A face au Burkina Faso ce mardi 16 novembre (2-2). En première période, Riyad Mahrez a inscrit le premier but de la rencontre. Le Burkina Faso a égalisé grâce à Zakaria Sanogo. En seconde période, Sofiane Feghouli a doublé la mise pour les Verts avant que le Burkina Faso ne revienne au score sur penalty.

Champions d'Afrique, les Fennecs ont eu du fil à retordre face au Burkina Faso dans cette finale du groupe A. Le Burkina Faso pouvait-il arrêter la série de l'Algérie qui restait sur 32 matches sans défaite avant cette confrontation décisive, offrant un ticket pour les barrages ? Le challenge était énorme pour les Étalons qui jouaient au stade Mustapha Tchaker à Blida, où les Fennecs restaient invaincus après 42 rencontres dans cette enceinte.

Une équipe burkinabè diminuée, mais combattante

Alors que les Algériens pouvaient se contenter d’un nul pour continuer le parcours qui mènera au Qatar, le Burkina Faso n’avait pas d’autre option que de l’emporter dans cette finale du groupe A. Mais c’est une équipe burkinabè diminuée par les blessures de ses quatre attaquants (Bertrand Traoré, Lassina Traoré, Abdoul Fessal Tapsoba et Mohamed Konaté) qui faisait le déplacement. Diminuée, mais volontaire.

Djamel Belmadi, le coach des Fennecs, pouvait compter sur ses cadres habituels, notamment Islam Slimani. C'est lui qui a la première grosse opportunité à la 18e minute sur une frappe du droit. Le Burkina réplique dans la foulée grâce à un contre. Mais Raïs M’Bolhi est à la parade.

Avec son 26e but en sélection, Riyad Mahrez ouvre le score à la 21e minute et pense avoir mis à l’abri les Fennecs. Sur un coup-franc joué rapidement, Belaili centre dans la surface de réparation. Bounedjah laisse passer le ballon entre ses jambes et derrière au second poteau, le joueur de Manchester City conclut du pied gauche. Il a même l'occasion de doubler la mise à la 32 minute du pied gauche.

Premier but en sélection de Zakaria Sanogo

Mais les Fennecs doivent rester vigilants. À la 28e minute, Sangaré frappe du pied droit et M'Bolhi doit se détendre pour repousser le cuir. Finalement, le Burkina Faso revient dans la course avec le premier but en sélection de Zakaria Sanogo (37e) après une passe décisive en profondeur de Sangaré.

Remplaçant, Feghouli trouve le cadre à la 68e minute sur une passe en retrait de Belaili depuis la surface de réparation. L’Algérie reprend les commandes après avoir été souvent bousculée. Mais un penalty transformé par Dayo remet la pression sur les Verts pour cette fin de rencontre (83e).

Toutes compétitions confondues, l'Algérie n'a donc plus perdu la moindre rencontre depuis le 19 octobre 2019, contre le Maroc. Mais ce soir, les Algériens qui peuvent toujours rêver du Qatar ont surtout joué à se faire peur. On pourra dire qu'avec se deux passes décisives, Belaili a sauvé les Verts.

