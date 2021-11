Mondial 2022: des barrages de feu en mars en Afrique

Mali-Tunisie, affiche de la dernière et de la prochaine CAN, pourrait aussi être tiré comme match pour les barrages de la Coupe du monde 2022.

On connait désormais les dix équipes africaines qualifiées pour les barrages pour la Coupe du monde 2022. Un tableau relevé avec (presque) tous les gros du continent qui attendent avec impatience le tirage au sort du 18 décembre pour connaître leur adversaire de mars.

Publicité Lire la suite

Il ne reste qu’une marche, la plus haute, et elle pourrait ressembler à une montagne à gravir pour décrocher le précieux ticket pour le Mondial 2022. Le 18 décembre, on saura les affiches, mais il faudra attendre fin mars 2022 pour connaître les cinq équipes qui vont représenter l'Afrique au Qatar dans un an.

Le tirage au sort sera « dirigé » avec cinq pays, premiers du dernier classement Fifa, qui auront le privilège d’être têtes de série et ne pourront donc pas se croiser. Les quatre demi-finalistes de la dernière CAN (Algérie, Sénégal, Tunisie, Nigeria) ainsi que le Maroc ne vont pas se rencontrer si on se réfère au classement Fifa actuel qui ne changera pas dans quelques jours tant les écarts entre les uns et les autres laissent de la marge.

Algérie-Égypte, Sénégal-Mali ?

Mais les équipes non tête de série ont tout pour donner du fil à retordre aux cinq « privilégiés » et à l’heure actuelle, la RDC peut apparaître comme un « bon tirage » car étant la petite surprise de ces barrages. La sélection congolaise est la seule qualifiée pour les barrages et pas pour la CAN, mais elle était aussi dans une poule (Bénin, Madagascar, Tanzanie) où aucune équipe ne s’est qualifiée pour la Coupe d’Afrique…

Le Mali, seul pays parmi les dix, à n'avoir jamais disputé de Mondial pourrait être vu également comme une bonne pioche, mais les Aigles qui ont survolé leur groupe (cinq victoires, un match nul), ne se présenteront pas en victimes expiatoires.

Verra-t-on un alléchant derby Sénégal-Mali ou un remake, toujours chaud, Égypte-Algérie ? Une certitude la vérité d'aujourd’hui ne sera certainement pas celle de mars tant les dynamiques actuelles seront à l’épreuve de la CAN dans moins de trois mois. La route vers le Qatar est encore longue…

Les dix équipes qualifiées pour les barrages

Têtes de série : Sénégal, Tunisie, Maroc, Algérie, Nigeria

Non têtes de série : Égypte, Ghana, Cameroun, Mali, République démocratique du Congo

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne