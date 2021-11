Mondial 2022: la Tunisie déroule face à la Zambie et s'offre les barrages

À Radès, les Tunisiens ont largement battu la Zambie ce mardi 16 novembre lors de la sixième journée (3-1). Les Aigles de Carthage pourront disputer les barrages en mars prochain.

Une reprise du pied gauche imparable au point de penalty. Après un quart d’heure de jeu, la Tunisie ouvre le score avec ce geste d'Aïssa Laidouni (19e).

Wahbi Khazri, le capitaine emblématique de la Tunisie, peut doubler la mise sur penalty à la 29e minute. Sauf que le portier Zambien, Toaster Nsabata, plonge du bon côté pour stopper le cuir.

Wahbi Khazri toujours aussi important

Ce n’est que partie remise puisque dans la foulée, Wahbi Khazri se rattrape en glissant un ballon à Saîf-Eddine Khaoui qui remet à Mohamed Drager. Ce dernier inscrit ce deuxième but qui permet aux Tunisiens de prendre de l’avance (32e).

Mais l'affaire n'est pas terminée. Aussi, avant de rentrer aux vestiaires, en balade malgré la pression et les critiques, les Tunisiens continuent de mettre la pression sur la Zambie avec un troisième but signé Ali Maaloul, seul à l'entrée de la surface de réparation zambienne (44e).

La Zambie réduit l'écart pour l'honneur

En seconde période, la Zambie réduit le score à la faveur d'un penalty, après une faute de Dylan Bronn sur Patson Daka. Fashion Sakala rate sa frappe, mais reprend le ballon repoussé par le portier tunisien et inscrit son but (79e).

Leaders de leur groupe avant le début de cette rencontre face à la Zambie, les coéquipiers de Wahbi Khazri avaient leur destin en main lors de cette sixième et dernière journée. Pari rempli.

Rendez-vous pris pour les barrages

Après un début en fanfare (trois victoires lors des trois premières journées), les Tunisiens avaient marqué le pas en faisant un nul contre la Mauritanie (0-0) et une défaite face à la Guinée équatoriale (0-1). À tel point qu’ils avaient vu la Zambie recoller en tête du classement.

Il fallait donc se remobiliser pour continuer l’aventure et s’offrir une place en barrages, dans le but d’'espérer jouer une nouvelle Coupe du monde au Qatar pour les Aigles de Carthage, présents la dernière fois en Russie.

En six matches de qualification, la Tunisie n'a finalement encaissé que deux buts. C'était la semaine passée lors de ce faux pas contre la Guinée équatoriale et aujourd’hui contre la Zambie. Ombre au tableau, on notera la suspension de Wahbi Khazri pour le premier match de barrage...

