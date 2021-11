Didier Gomes Da Rosa nouveau sélectionneur de la Mauritanie

Le Français Didier Gomes Da Rosa a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale de football de la Mauritanie en remplacement de Corentin Martins, limogé en octobre après sept années de service. « M. Didier Gomes Da Rosa est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de Mauritanie », a indiqué la Fédération de football de la république islamique de Mauritanie (FFRIM) dans un communiqué publié mercredi 18 novembre dans la soirée, sans donné plus de précisions. Le technicien français de 52 ans a entraîné plusieurs clubs africains depuis le début des années 2010 dont le Coton Sport de Garoua (Cameroun), le Horoya AC (Guinée), Ismaily (Égypte) et Al Merreikh (Soudan). Il succède à un autre technicien français, Corentin Martins, remercié en octobre, après l'élimination de la Mauritanie en match de qualifications au Mondial 2022. L'équipe de Mauritanie va disputer sa deuxième phase finale de CAN d'affilée, qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.