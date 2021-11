Angleterre: Arteta en demande plus à Aubameyang

Mikel Arteta et Pierre-Emerick Aubameyang. Glyn KIRK AFP

RFI

L'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta a prévenu Pierre-Emerick Aubameyang qu'il ne devait pas se reposer sur ses lauriers, demandant que l'attaquant gabonais marque davantage. « Il a déjà marqué pas mal de buts mais nous en voulons toujours plus et nous en demandons plus », a affirmé le technicien espagnol ce vendredi 19 novembre. « Il faut qu'il continue dans la forme qu'il connaît actuellement et qu'il maintienne son attitude actuelle, pas seulement dans l'équipe mais au sein du club aussi », a-t-il poursuivi. Les Gunners, cinquièmes, restent sur une série de huit matches sans défaite en Premier League, alors qu'ils se rendront à Liverpool, quatrième, samedi. Aubameyang, leur capitaine, a joué un rôle primordial dans le redressement des siens, en inscrivant trois buts lors de ses six derniers matches.