Ligue des champions UEFA: Adama Traoré, le Malien qui dégaine au Shériff Tiraspol

Le Sheriff Tiraspol reçoit le Real Madrid mercredi 24 novembre. Pour sa première participation à la phase de groupes de la Ligue des champions, le club moldave a fait forte impression depuis son entrée en lice après avoir brillé aux tours préliminaires. Et le club le doit en grande partie au Malien Adama Traoré, buteur à six reprises.

Discret en Lorraine, brillant en Moldavie. Il suffit parfois de s’armer de patience pour voir la roue tourner en sa faveur. Né à Bamako, Adama Traoré a connu la gloire sur son continent au TP Mazembe. Avec le prestigieux club congolais, il remporte ses plus beaux trophées : une Ligue des Champions de la CAF, deux Coupes de la Confédération et une Super Coupe de la CAF. Trois fois champion de RD Congo, il quittera les Corbeaux en 2018.

Arrivé sur le sol européen, le Malien débarque au FC Metz. Dans l'est de la France, sa carrière patine. Adama Traoré ne jouera que 4 matches avant d’être prêté à l’US Orléans et à Al-Adalah FC en Arabie Saoudite par le club lorrain. Le temps du changement s’impose.

Pied gauche, pied droit et tête

Adama Traoré arrive en Moldavie en février 2021. Au Shériff Tiraspol, l’homme de 26 ans deviendra le premier buteur de l’histoire du club en phase de groupes de la Ligue des Champions. Son but contre le Shaktar Donetsk lors de la première journée de la phase de poules est le cinquième d’une campagne débutée durant les tours préliminaires.

Adama Traoré et ses équipiers ont successivement sorti les Arméniens d’Alashkert, l’Étoile Rouge de Belgrade et le Dinamo Zagreb. Le voilà même passeur décisif sur le but du succès historique du Shériff Tiraspol en Espagne contre le Real Madrid (1-2) lors de la deuxième journée. Le Malien retrouve les hommes de Carlo Ancelotti lors de la cinquième journée mercredi 24 novembre.

Son sixième but en C1, Adama Traoré l’a inscrit lors de la quatrième journée face à l’Inter Milan en toute fin de rencontre (90e+2), le club Moldave s’est incliné 3-1. Depuis le début de la campagne, il a marqué du gauche, du droit et de la tête.

« Je ne suis pas surpris qu’il flambe enfin, a indiqué à Football365 Afrique Hubert Velud, qui l’a entraîné en 2015-2016 au TP Mazembe. Il avait un potentiel énorme. Puissance, vitesse, pied gauche précis, c’est un joueur très complet, qui amène beaucoup de percussion, un joueur que tous les entraîneurs rêvent d’avoir ». Et d’ajouter : « J’ai été un peu étonné qu’il ne fasse pas son trou en France, mais j’ai ma petite idée là-dessus. C’est quelqu’un qu’il faut bien entourer. Il faut savoir le manager, c’est un sensible. C’est aussi quelqu’un de très introverti. Si à Metz il était un peu isolé, cela a pu le toucher. Au TP Mazembe, nous avions un autre international malien, Salif Coulibaly, qui le couvait. Cela l’a vraiment aidé, et d’ailleurs quand Salif n’était pas là, Adama était moins à l’aise. »

« Il déstabilise les défenses »

« C’est un bon joueur, très professionnel. Parfois, c’est difficile de s’adapter et le club de Metz ne lui a pas réussi. Mais il a du talent. La Moldavie l’a fait grandir et il a beaucoup progressé. Il a un très bon pied gauche, il est vif, il fait des appels en profondeur, il déstabilise les défenses », raconte l'attaquant guinéen Momo Yansané à RFI à propos de son coéquipier. Et d’avouer : « Nous sommes très solidaires entre nous. On s’accroche pour réussir. Dans le foot il faut toujours donner à son prochain. On profite au maximum et on rêve encore des huitièmes de finale. Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe et qui n’ont pas la chance de jouer la Ligue des champions. J’espère que le travail accompli va payer. »

Avec le premier club du championnat moldave à participer à la phase de poules de la Ligue des champions, Adama Traoré pourrait continuer à surprendre. Mercredi soir à domicile, en recevant le Real Madrid, l’international malien n’aura qu’une seule envie, prouver qu’il a sa place dans la cour des grands.

