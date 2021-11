Ligue des champions UEFA: Edouard Mendy et Chelsea vont en huitièmes

Action Images via Reuters - PETER CZIBORRA

Edouard Mendy a vécu une belle soirée, ce 23 novembre 2021, avec une victoire 4-0 de Chelsea face à la Juventus Turin, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Lors du match fou (3-3) entre les Young Boys Berne et l’Atalanta Bergame, le Camerounais Nicolas Moumi Ngamaleu a été passeur décisif.

GROUPE E

Dynamo Kiev (Ukraine) – Bayern Munich (Allemagne) 1-2

Le défenseur Franco-Ivoirien Tanguy Kouassi était titulaire dans les rangs bavarois, tandis que le latéral sénégalais Bouna Sarr est entré en jeu après la pause. Il a été presqu’aussitôt averti.

FC Barcelone (Espagne) – Benfica Lisbonne (Portugal) 0-0

Le Marocain Adel Taarabt a passé une demi-heure sur le terrain, côté Benfica. Il repart de Barcelone avec un match nul et un carton jaune.

GROUPE F

Villarreal (Espagne) – Manchester United (Angleterre) 0-2

Le ManU du latéral anglo-congolais Aaron Wan-Bissaka a gagné et s’est qualifié pour les huitièmes de finale, face au Villarreal du milieu nigérian Samu Chukwueze et de l’attaquant sénégalais Boulaye Dia. Ces deux derniers sont entrés en jeu en deuxième période.

Young Boys Berne (Suisse) – Atalanta Bergame (Italie) 3-3

Match fou auquel le Camerounais Nicolas Moumi Ngamaleu a contribué en étant passeur décisif sur le deuxième but suisse. Le Congolais Elia Meschak s’est également beaucoup démené pour l’attaque des Young Boys. L’attaquant franco-ivoirien Wilfried Kanga et l’attaquant suisso-congolais Felix Mambimbi ont eux aussi disputé cette rencontre.

GROUPE G

Séville FC (Espagne) – Wolfsburg (Allemagne) 2-0

Les Marocains Yassine Bounou et Munir El Haddadi ont remporté un succès précieux face au Wolfsburg d’Aster Vranckx (Belgique/RD Congo).

Lille LOSC (France) – RB Salzbourg (Autriche) 1-0

Soirée victorieuse pour le latéral mozambicain Reinildo et le milieu offensif franco-ivoirien Jonathan Bamba. Le milieu belgo-sénégalais Amadou Onana s’est également montré à son avantage avec le LOSC. L’attaquant franco-comorien Isaac Lihadji a fait son apparition. Côté autrichien, il y avait le défenseur camerounais Jérôme Onguéné et le milieu malien Mohamed Camara.

GROUPE H

Chelsea (Angleterre) – Juventus Turin (Italie) 4-0

Nouvelle « clean sheet » pour le gardien sénégalais Edouard Mendy, par ailleurs nommé pour le titre The Best de meilleur portier de l’année 2021. Le Marocain Hakim Ziyech a été passeur décisif sur le dernier but de Chelsea, tandis que le défenseur anglo-sierra-léonais Trevoh Chalobah a ouvert le score pour les Blues d’une belle demi-volée.

Malmö (Suède) – Zénith Saint-Pétersbourg (Russie) 1-1

Grosse frustration pour le milieu nigérian Bonke Innocent. Son Malmö semblait tenir une victoire 1-0 face au Zénith mais a finalement concédé le nul 1-1.

