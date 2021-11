Ligue des champions UEFA: Salah et Haller toujours plus haut

Sébastien Haller a marqué ses huitième et neuvième buts en phase de groupes de la Ligue des champions 2021-2022, ce 24 novembre avec l’Ajax Amsterdam face à Besiktas (2-1). L’attaquant ivoirien continue d’impressionner. L’Egyptien Mohamed Salah a également été buteur avec Liverpool face au FC Porto (2-0).

Publicité Lire la suite

GROUPE A

FC Bruges (Belgique) – RB Leipzig (Allemagne) 0-5

Le Franco-Congolais Christopher Nkunku s’est offert un doublé et semble se rapprocher inexorablement d’une première convocation en équipe de France… Dans les rangs du FC Bruges, le Ghanéen Kamal Sowah a concédé un penalty. L’Angolais Clinton Mata et le Franco-Congolais Stanley Nsoki ont également été à la peine avec le club belge.

Manchester City (Angleterre) – Paris Saint-Germain (France) 2-1

L’ailier algérien Riyad Mahrez n’a pas marqué, cette fois, face au PSG mais il a été un poison quasi-constant pour la défense parisienne. Côté PSG, le Sénégalais Idrissa Gana Gueye s’est battu avec beaucoup d’abnégation au milieu de terrain, tandis que le latéral marocain Achraf Hakimi s’est surtout signalé en sauvant un ballon sur sa ligne.

GROUPE B

Liverpool FC (Angleterre) – FC Porto (Portugal) 2-0

L’Egyptien Mohamed Salah s’est débarrassé du Nigérian Sanusi Zaidu pour inscrire son sixième but avec Liverpool en C1, cette saison. Le Sénégalais Sadio Mané aussi aurait pu marquer mais sa réalisation a été invalidée pour un hors-jeu très limite. A l’autre bout du terrain, la charnière centrale des Reds formée par le Franco-Malien Ibrahima Konaté et Joël Matip a affiché une certaine fébrilité, le Camerounais ayant même failli scorer contre son camp. Côté Porto, outre donc Sanusi, le Congolais Chancel Mbemba a également vécu une soirée difficile.

Atletico de Madrid (Espagne) – AC Milan (Italie) 0-1

D’un centre bien travaillé, l’Ivoirien Franck Kessié a servi Junior Messias pour un but et une victoire cruciale dans la lutte pour la deuxième place du groupe B, derrière Liverpool. Le Franco-Congolais Pierre Kalulu était également titulaire dans les rangs milanais, tandis que le Centrafricain Geoffrey Kondogbia a fait son apparition à la 81e pour l’Atletico.

GROUPE C

Besiktas (Turquie) – Ajax Amsterdam (Pays-Bas) 1-2

Et de neuf buts pour Sébastien Haller durant cette Ligue des champions 2021-2022 ! Jusqu’où ira l’attaquant ivoirien de l’Ajax, entré en jeu face à Besiktas ? Ses deux reprises à bout portant n’étaient certes pas les plus difficiles ni les plus décisives (Amsterdam était déjà qualifiée au coup d’envoi et le club turc éliminé). Mais cela lui a permis de rejoindre le Polonais Robert Lewandowski, en tête du classement des buteurs. Et d’ôter par ailleurs un poids à son coéquipier marocain Noussair Mazraoui qui a provoqué un penalty (faute de mains) en faveur des Stambouliotes. Penalty transformé par l’Algérien Rachid Ghezzal. Le Camerounais André Onana n’a pu le stopper mais le gardien a néanmoins été globalement solide durant cette rencontre plaisante. Rencontre à laquelle le Franco-Camerounais Georges-Kevin Nkoudou a également pris part dans le camp de Besiktas.

Sporting Portugal (Portugal) – Borussia Dortmund (Allemagne) 3-1

Le Franco-Ivoirien Dan-Axel Zagadou a écopé d’un carton jaune un peu injuste avant de concéder un penalty face au Sporting du Marocain Zouhair Feddal.

GROUPE D

Inter Milan (Italie) – Shakhtior Donetsk (Ukraine) 2-0

Aucun Africain n’a disputé ce match.

Sheriff Tiraspol (Moldavie) – Real Madrid (Espagne) 0-3

Le club moldave a subi la loi du Real malgré l’énergie du Malien Adama Traoré, celle du Ghanéen Edmund Addo et l’entrée en jeu du Guinéen Momo Yansané.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne