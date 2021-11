Le Paris SG et Rai inaugurent une école de football au Rwanda

Le Paris Saint-Germain a inauguré samedi 27 novembre sa première école de football au Rwanda, à Huye, en présence de son ancien capitaine Rai, un projet destiné à la fois à former des joueurs pour ce pays et à étendre la marque PSG dans le monde. En tout 172 filles et garçons de 6 à 16 ans vont évoluer dans cette école rejoignant les 122 « académies » du PSG dans 15 pays, qui réunissent 22 000 jeunes joueurs sur quatre continents. Mais la PSG Academy d'Huye a quelque chose d'unique: elle est la seule gratuite du réseau. Pour le Rwanda, ce programme élite doit permettre de développer le football local, encore très loin des meilleurs du continent. Les Amavubi (les Guêpes) n'ont participé qu'une seule fois à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), en 2004.