Le Congolais Cédric Bakambu va quitter la Chine

Le Congolais Cédric Bakambu durant la CAN 2017. RFI / Pierre René-Worms

Le Beijing Guoan ne prolongera pas le contrat du Congolais Cédric Bakambu qui arrive à échéance le 31 décembre prochain. « Nous chérissons ton nom dans nos cœurs. On espère que tu n’oublieras jamais », a écrit le club chinois sur le réseau social Weibo. L’ancien sochalien sera donc libre de tout contrat et pourrait revenir en Europe. « Je serai toujours reconnaissant à la ville. L’aventure était incroyable. Nous avons marqué tous ces buts ensemble. Nous avons gagné cette Coupe ensemble. Nous l’avons fait ensemble. Vous allez tous me manquer », a répondu l’international congolais sur Twitter.