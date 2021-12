Ligue 1: Mohamed Bayo, toujours aux commandes avec Clermont Foot

Menant deux fois, rejoint deux fois, le RC Lens a concédé le nul 2-2 à Clermont mercredi 1er décembre pour la 16e journée de Ligue 1. Le Guinéen Mohamed Bayo a inscrit son huitième but dans le Championnat de France et permis de stopper une série de 5 défaites avec ce nul.

Séduisant avec Clermont Foot la saison dernière en Ligue 2, Mohamed Bayo continue de survoler les débats, cette fois en Ligue 1. L’international guinéen avait déjà fait parler de lui en inscrivant un but le 8 août dernier lors de la première journée du championnat en déplacement sur le terrain des Girondins de Bordeaux. Clermont était rentré en Auvergne avec ses trois premiers points (2-0), grâce notamment à Mohamed Bayo avant que le Béninois Jodel Dossou ne corse l’addition en toute fin de rencontre. Le 15 août, Clermont Foot avait remporté son deuxième succès d'affilée en Ligue 1 face à Troyes (2-0). Pour leur premier match à domicile dans l'élite, les Clermontois avaient été portés par un Mohamed Bayo auteur d'un doublé.

« On avait à cœur de relever la tête devant nos supporters »

Mercredi 1er décembre, Mohamed Bayo était toujours aux commandes. Lors de la 16e journée de Ligue 1, grâce à lui, Clermont foot a évité de justesse la défaite contre le Racing Club de Lens. Menés, les Clermontois ont arraché le point du nul grâce au but égalisateur de l’attaquant guinéen à la 65e minute de jeu. Le voilà désormais qui occupe la troisième place du classement des buteurs du Championnat de France, avec huit réalisations. Avec ce huitième but, Mohamed Bayo a permis de stopper l’hémorragie, après une série de 5 défaites consécutives en championnat. Aujourd’hui, Clermont Foot pointe à la 17e place avec 14 points.

« Ce n’était pas facile, mais on savait que c’était une grosse équipe. On avait à cœur de relever la tête devant nos supporters, a estimé le joueur à l’issue de la rencontre. C’est ce qu’on a réussi à faire en grattant ce match nul. Un attaquant a besoin de marquer, de se créer des occasions et aujourd’hui j’ai marqué donc c’est bénéfique pour l’équipe et pour moi. On a beaucoup de leçons à tirer de ce match. On a montré qu’on avait du caractère même si on était dans une période difficile. Je félicite mes coéquipiers et j’espère que cela va reprendre un bon chemin. »

À 23 ans, Bayo a contribué largement à la montée historique de Clermont, pour devenir aujourd’hui l’atout majeur de la formation qui compte bien rester dans l’élite. En octobre dernier, d'une tête au premier poteau, Bayo avait ouvert le score contre le Soudan, lors des éliminatoires du Mondial 2022. Il signait ainsi son premier but avec la Guinée, alors qu'il honorait sa troisième sélection.

