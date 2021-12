Ligue 1: l'ancien joueur Gaël Angoula arbitre son premier match lors de Marseille-Brest

L'arbitre et ancien joueur Gaël Angoula (à droite) lors du match Marseille-Brest (1-2), le 4 décembre 2021. AP - Daniel Cole

Texte par : RFI Suivre

Gaël Angoula, 39 ans, footballeur professionnel entre 2010 et 2017 à Bastia, Angers et Nîmes, a arbitré pour la première fois en Ligue 1 samedi 4 décembre. L'ancien défenseur franco-camerounais (aucune cape internationale) a remplacé Antony Gauthier, qui devait officier lors du match de la 17e journée entre Marseille et Brest (1-2) mais qui s'est blessé lors de l'échauffement. Gaël Angoula, quatrième arbitre, l'a donc relayé. Après sa retraite de footballeur, il a suivi une formation accélérée pour devenir arbitre et a officié en National en 2017-2018, puis en Ligue 2 en 2018-2019. À noter que la défaite des Ciel et Blanc face aux Brestois signifie que le PSG décroche le titre officieux de champion d'automne.