Ligue des champions UEFA: Riyad Mahrez, cinquième but depuis le début de la compétition avec Manchester City

Manchester City a eu beau relancé le suspense avec une tête piquée au second poteau de Riyad Mahrez à la 77e minute, le club anglais, déjà assuré de la première place de son groupe, s’est incliné 2-1 ce mardi 7 décembre face au RB Leipzig. Le club allemand a réagi et fait tomber Manchester City, leader du groupe A. Solide et bien organisé, le RB Leipzig se qualifie pour la Ligue Europa grâce aux réalisations de Szoboszlai (24e) et Silva (71e).