Septième but en Ligue des champions UEFA cette saison pour Mohamed Salah

L'Egyptien Mohamed Salah. Paul ELLIS AFP

Texte par : RFI Suivre

D’un plat du pied, l’Égyptien Mohamed Salah a remis Liverpool à égalité en marquant lors de la première période son 35e but en C1 depuis le début de sa carrière et son septième cette saison (36e). Face à l’AC Milan, Liverpool était mené après l’ouverture du score de Tomori (29e). Les Anglais se sont finalement imposés 2-1 sur la pelouse des Milanais avec un deuxième but signé Origi à la 55e minute. Salah a marqué lors des sept dernières rencontres à l'extérieur des Reds en C1 cette saison !