Victor Osimhen a repris la course à l'entraînement avec Naples

Le buteur du Napoli Victor Osimhen, ici contre Bologne en Serie A le 28 octobre 2021 au stade Diego-Maradona, est très attendu pour le choc contre l'Inter Milan Filippo MONTEFORTE AFP/Archives

L'attaquant nigérian de Naples Victor Osimhen a repris mercredi 8 décembre la course à l'entraînement, un peu plus de deux semaines après avoir été opéré de « multiples fractures » au visage, a annoncé le club italien. Le Napoli a annoncé le 23 novembre une indisponibilité de trois mois pour l'ex-Lillois, blessé deux jours plus tôt au niveau de l'orbite de l'oeil et de la pommette gauche dans un choc aérien avec Milan Skriniar lors du match contre l'Inter Milan. « Victor est de retour sur le terrain », a indiqué le Napoli sur ses réseaux sociaux, en diffusant des vidéos de l'attaquant faisant, seul, une longueur de terrain au petit trot et s'entraînant avec un ballon. Selon la Gazzetta dello sport, le joueur a passé mardi de nouveaux examens et obtenu le feu vert pour reprendre un travail athlétique. Selon le délai annoncé à ce stade par son club, l'international nigérian de 22 ans est forfait pour la Coupe d'Afrique des nations (9 janvier-6 février) au Cameroun.