«Mola», la mascotte de la CAN 2021 au Cameroun présentée à Yaoundé

Mola, la mascotte de la CAN 2021 au Cameroun.

Le Cameroun accueille la Coupe d’Afrique des Nations de football dans moins d’un mois. Ce jeudi 9 décembre, un mois, jour pour jour, avant le début du tournoi, la parade nationale de la mascotte « Mola » a été lancée et le clip de l’hymne officiel de la compétition présenté au public lors d’une cérémonie à Yaoundé.

De notre envoyée spéciale à Yaoundé, Amélie Tulet

Pour former une haie d’honneur aux invités de la cérémonie, plusieurs groupes de jeunes, comme celui de Valérie, se sont donnés rendez-vous sur l’esplanade du Palais des sports de Yaoundé. « Nous sommes trop contents, nous sommes venus faire la fête avec notre mascotte », disent-ils.

« Mola », ça veut dire l’ami, le frère

Quelques mètres plus loin, on voit le personnage immanquable, « Général avatar », mascotte vivante, grimée en lion et travestie en femme, incontournable des rendez-vous sportifs camerounais.

« Mola c’est la mascotte, le champion des champions, le numéro un de la CAN ! Alors pour l’encourager, pour que la fête soit belle, c'est comme ça ».

Face à la tente blanche qui protège les invités du soleil, sur un écran géant, le clip de l’hymne officiel de la compétition est projeté.

Il y a cinquante ans, en 1972 pour la première CAN accueillie par le Cameroun, c’était Manu Dibango qui en était l’auteur. Cette année, Roland Julien Ntsa est à l’origine de la chanson « Fou de foot ».

« Terre de foot »

« Le Cameroun est une terre de foot, tout le monde est arbitre, tout le monde est coach, tout le monde est joueur, le foot se joue au village, dans la ville, dans la rue, il fallait démontrer comment sont les fous de foot à travers une chanson », explique Roland Julien Ntsa.

En fin de cérémonie, « Mola » fait son apparition. « Mola », ça veut dire l’ami, le frère, par extension le voisin avec qui on partage la même ferveur le temps d’un match. Forcément, c’est un lion, aux couleurs du Cameroun. Maillot vert, short rouge, chaussettes jaunes. Détail stylistique très politique : des manches en toghu, tissu de la région du Nord-Ouest. Une mascotte symbole « dans une nation dont la légitimité, l’unité et l’indivisibilité sont sans équivoque », déclare dans son discours le ministre des Sports.

