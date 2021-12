CAN 2021: les clubs européens menacent de ne pas laisser leurs joueurs aller au Cameroun

Le trophée remis au vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations. AFP - DANIEL BELOUMOU OLOMO

Texte par : David Kalfa Suivre 3 mn

L’Association des clubs européens de football (ECA) menace de ne pas laisser les joueurs africains évoluant sur le Vieux continent aller au Cameroun pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021), invoquant le contexte sanitaire actuel. L’ECA, dans une lettre adressée à la Fédération internationale (FIFA), indique que « les clubs ne pourront pas libérer de joueurs pour le tournoi », faute d’un protocole médical clair présenté par la CAF. L’organisation ajoute que le chevauchement de la CAN 2021 et des matches de compétition nationale dans certains pays d'Europe est « ingérable ».