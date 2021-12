Didier Six n’est plus le sélectionneur de la Guinée

Après le Nigéria et le Soudan, la Guinée vient à son tour de se séparer de son sélectionneur, Didier Six. « Le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football, informe l’opinion nationale et internationale de la fin de sa collaboration avec Monsieur Didier Six en tant que sélectionneur de l’équipe nationale A de Guinée. La Fédération remercie Monsieur Didier Six pour sa collaboration et les services rendus au football guinéen au cours des deux dernières années et lui souhaite pleins succès dans ses futurs projets », peut-on lire dans un communiqué. En début de semaine, Didier Six affirmait rester sous contrat : « Pour l’heure, je n’ai reçu aucune notification d’une quelconque décision pour me signifier que je suis relevé de mes fonctions ». La Féguifoot, désormais dirigée par un comité de normalisation, a donc officialisé le limogeage de l’ancien coach du Togo, remplacé par Kaba Diawara qui conduira le Syli national à la CAN 2021 (9 janvier-6 février 2022).