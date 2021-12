CAN 2021: Cameroun et CAF s'organisent pour balayer les critiques européennes

Le trophée remis au vainqueur de la CAN. AFP - DANIEL BELOUMOU OLOMO

Texte par : Alejandro Valente 2 mn

Le Cameroun et la Confédération africaine de football (CAF) ont dévoilé les contours du protocole sanitaire durant la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN 2021), prévue du 9 janvier au 6 février 2022. Le secrétaire général de la CAF indique par ailleurs à RFI que les joueurs évoluant en Angleterre pourront rejoindre leur équipe nationale plus tard, répondant là aussi aux critiques des clubs européens envers la CAN 2021.