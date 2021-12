Le Sénégalais M’Baye Niang inscrit un quadruplé en Coupe de France

M'Baye Niang après son but pour Bordeaux face au PSG, le 6 novembre 2021. AFP - PHILIPPE LOPEZ

Texte par : RFI

Le Lion rugit de nouveau. Après son prêt décevant à Al Ahli (Arabie Saoudite) et son absence de temps de jeu à Rennes en début de saison, le nouvel attaquant de Bordeaux a retrouvé le sourire en inscrivant un quadruplé, ce dimanche 19 décembre. C’était en 32e de finale de Coupe de France face au club de Mayotte des Jumeaux de Mzouazia (7e division). M'Baye Niang (23 sélections) a pleinement participé au carton de son équipe 10-0. Avant cette rencontre, il n’avait inscrit qu’un seul but en 2021. Peut-être une option offensive supplémentaire pour le Sénégal à la CAN .