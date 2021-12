Foot: le patron de la FIFA plaide pour une CAN en automne, à l’avenir

Le président de la Fifa Gianni Infantino sur une photo prise et publiée par la Fifa le 20 octobre 2021 au siège de la Fifa à Zurich, Suisse Harold Cunningham FIFA/AFP/Archives

Texte par : David Kalfa Suivre 1 mn

Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), a évoqué ce 20 décembre 2021 à Zurich la possibilité d’organiser la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en automne, si la réforme du calendrier mondial à partir de 2023-2024 proposée par la FIFA est adoptée. « Si nous pouvons rationaliser le calendrier afin de garantir qu'une CAN puisse être jouée dans le cadre d'une fenêtre internationale plus longue à l'automne plutôt qu'en janvier et février, je pense que nous aurons déjà réalisé quelque chose d'assez important pour qu’il y ait moins de perturbations pour de nombreuses ligues qui ont des joueurs de nationalités africaines dans leurs compétitions », a indiqué le Suisse durant une conférence de presse, après un Sommet sur l’avenir du football mondial où il a notamment été question d’une Coupe du monde organisée tous les 2 ans. La FIFA envisage en effet de concentrer les matches de qualifications des équipes nationales en octobre, voire mars.