CAN 2021: le Cameroun dévoile sa liste de 28 joueurs sélectionnés

Le Cameroun, pays hôte de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) de football, a dévoilé sa liste de 28 joueurs sélectionnés pour disputer la CAN 2021 à domicile, ce 22 décembre.

Les voilà, les 28 qui auront le redoutable privilège de représenter le Cameroun durant la première Coupe d’Afrique des nations à domicile depuis 1972. Ce 22 décembre 2021, la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a en effet dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour la CAN 2021, prévue du 9 janvier au 6 février 2022. Une compétition durant laquelle les Lions indomptables affronteront le Burkina Faso (9 janvier), l’Ethiopie (13 janvier) et le Cap-Vert (17 janvier), dans le groupe A.

Pour l’occasion, le sélectionneur Toni Conceiçao n’a pas livré de grosse surprise, même si de nombreux fans espéraient un retour en équipe nationale du défenseur de Liverpool Joël Matip. Le portier Fabrice Ondoa, sans club, n’est pas davantage présent.

C’est un groupe jeune qu’André Onana, André-Frank Zambo-Anguissa, Vincent Aboubakar, Eric-Maxim Choupo-Moting et Karl Toko Ekambi devront conduire durant cette CAN 2021 tant attendue.

CAN 2021 : LES 28 CAMEROUNAIS SÉLÉCTIONNÉS

Gardiens de but : Simon Omossola (AS Vita Club/RD Congo), Devis Epassy (OFI Crète/Grèce), Jean Efala Konguep (Akwa United/Nigeria), André Onana (Ajax Amsterdam/Pays-Bas) Défenseurs : Collins Fai (Standard Liège/Belgique), Olivier Mbaizo (Union Philadelphia/MLS), Michael Ngadeu (La Gantoise/Belgique), Jean-Charles Castelletto (FC Nantes/France), Harold Moukoudi (AS Saint-Etienne/France), Jérôme Onguéné (RB Salzbourg/Autriche), Nouhou Tolo (Seattle Sounders/MLS), Ambroise Oyongo (Montpellier/France), Enzo Ebossé (Angers/France) Milieux de terrain : Jean Onana (Bordeaux/France), Samuel Gouet (Malines/Belgique), André-Frank Zambo-Anguissa (Naples/Italie), Martin Hongla (Hellas Vérone/Italie), Pierre Kundé (Olympiakos/Grèce), James Léa Siliki (Middlesbrough/Angleterre), Yvan Neyou (AS Saint-Etienne/France) Attaquants : Vincent Aboubakar (Al Nasr Riad/Arabie Saoudite), Stéphane Bahoken (Angers/France), Eric-Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich/Allemagne), Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys Berne/Suisse), Ignatius Ganago (Lens/France), Christian Bassogog (Shanghai Shenhua/Chine), Karl Toko Ekambi (Olympique lyonnais/France), Clinton Njie (Dynamo Moscou/Russie).

