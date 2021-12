En route vers la CAN 2021

CAN 2021 : 29 Etalons présélectionnés par le Burkina Faso

Le Burkinabè Bertrand Traoré durant la CAN 2017. RFI / Pierre René-Worms

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

Kamou Malo, le sélectionneur de l’équipe du Burkina Faso, a donné une liste de 29 joueurs appelés pour préparer la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021), prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Parmi les absences, on note celles d’Alain Traoré, d’Abdou Razack Traoré et de Bryan Dabo.