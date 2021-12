En route vers la CAN 2021

CAN 2021: la liste des Comores pour une première participation historique

La liste des Comores pour la CAN 2021. © FFC

Texte par : David Kalfa Suivre 1 mn

Amir Abdou, le sélectionneur de l’équipe de Comores, a dévoilé une liste de 28 joueurs pour la toute première participation des Cœlacanthes en Coupe d’Afrique des nations (CAN), une CAN 2021 prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Un groupe sans surprise, avec ses cadres Ali Ahamada, Kassim Abdallah, Chaker Alhadhur, Faïz Selemani ou encore El Fardou Ben Mohamed. Les Comoriens affronteront les Gabonais (10 janvier), les Marocains (14 janvier) et les Ghanéens (18 janvier), dans le groupe C.