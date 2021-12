CAN 2021: les 28 joueurs qui défendront le titre de l’Algérie

© Courtesy of FAF

La liste de 28 joueurs de l'Algérie pour la CAN 2021.

Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’équipe d’Algérie, a dévoilé ce 24 décembre 2021 une liste de 28 joueurs qui défendront le titre des Verts lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Un effectif sans grande surprise et avec toutes les stars algériennes, dont Riyad Mahrez.

Solide et impressionnant. Voilà comment on pourrait qualifier le groupe de 28 joueurs convoqués par Djamel Belmadi pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations, prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Il faut dire que cet effectif aura la lourde tâche de défendre le titre gagné par l’Algérie lors de la CAN 2019.

Pour l’édition 2021, le sélectionneur des Verts n’a donc pas hésité à appeler le maximum de joueurs (28 contre 23, habituellement) autorisé par la Confédération africaine de football en ces temps de Covid-19. Cela a permis à Djamel Belmadi de faire de la place à quelques joueurs qui viennent de remporter la Coupe arabe de la FIFA au Qatar et qui sont peu habitués à l’équipe nationale A, comme Sofiane Bendebka et Mohamed Amine Tougai.

Pour le reste, que du très classique, avec évidemment des cadres comme Raïs M’Bolhi, Aïssa Mandi, Sofiane Feghouli, Riyad Mahrez, Yacine Brahimi ou encore Islam Slimani.

Pour rappel, l’Algérie affrontera la Sierra Leone le 11 janvier, la Guinée équatoriale le 16 janvier et la Côte d’Ivoire le 20 janvier, dans le groupe E.

CAN 2021 : LES 28 JOUEURS CONVOQUÉS PAR L’ALGÉRIE

Gardiens de but : Raïs M’Bolhi (Al Ettifaq/Arabie saoudite), Alexandre Oukidja (FC Metz/France), Moustapha Zeghba (Damas FC/Arabie saoudite) Défenseurs : Aïssa Mandi (Villarreal/Espagne), Abdelkader Bedrane (Espérance Tunis/Tunisie), Mehdi Tahrat (Al-Gharafa SC/Qatar), Djamel Benlamri (Qatar SC/Qatar), Mohamed Amine Tougai (Espérance Tunis/Tunisie) Youcef Atal (OGC Nice/France), Houcine Benayada (Etoile du Sahel/Tunisie), Reda Halaimia (Beerschot/Belgique), Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach/Allemagne), Ilyes Chetti (Espérance Tunis/Tunisie) Milieux de terrain : Ramiz Zerrouki (Twente/Pays-Bas), Haris Belkebla (Brest/France), Sofiane Bendebka (Al Fadeh/Arabie saoudite), Adem Zorgane (Charleroi/Belgique), Sofiane Feghouli (Galatasaray/Turquie), Ismaël Bennacer (AC Milan/Italie) Attaquants : Riyad Mahrez (Manchester City/Angleterre), Adam Ounas (Naples/Italie), Youcef Belaïli (Qatar SC/Qatar), Saïd Benrahma (West Ham/Angleterre), Farid Boulaya (FC Metz/France), Yacine Brahimi (Al Rayyan/Qatar), Islam Slimani (Olympique lyonnais/France), Baghdad Bounedjah (Al Saad SC/Qatar), Mohamed El Amine Amoura (FC Lugano/Suisse).

