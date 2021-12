CAN 2021: la liste des Aigles du Mali avec le retour d’Yves Bissouma

Le Malien Yves Bissouma lors de la CAN 2017 au Gabon.

Mohamed Magassouba, le sélectionneur de l’équipe du Mali, a dévoilé une liste de 28 joueurs convoqués pour disputer la prochaine Coupe d’Afrique des nations, prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Excepté Moussa Marega, tous les cadres maliens seront à la CAN 2021, dont Yves Bissouma.

Publicité Lire la suite

Plus de trois ans après sa dernière sélection, Yves Bissouma fait son retour chez les Aigles. Le milieu de terrain de Brighton, en forme depuis le début de saison, était en conflit avec la fédération malienne. Tout est rentré dans l’ordre.

L’ancien lillois sera accompagné des habitués Hamari Traoré, Amadou Haidara, Diadié Samassekou, mais pas Moussa Marega, plus appelé depuis la CAN 2019. On note également l’absence du milieu de Lens Cheick Doucouré qui a préféré privilégier son club plutôt que sa sélection cette saison.

À la CAN, Les Aigles seront opposés à la Tunisie, la Gambie et la Mauritanie dans la poule F.

La liste des 28 joueurs maliens pour la CAN 2021. © FEMAFOOT

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne