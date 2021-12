En route vers la CAN 2021

Guinée: Florentin Pogba et Antoine Conte forfaits pour la CAN 2021

L'international guinéen Florentin Pogba avec l'AS Saint-Etienne, le 29 novembre 2017. Getty Images - Romain Perrocheau

Texte par : RFI Suivre

La Fédération guinéenne de football a annoncé ce samedi 25 décembre que Florentin Pogba et Antoine Conte seraient forfaits pour la Coupe d’Afrique des nations 2021 au Cameroun (9 janvier-6 février 2022). Le défenseur central de Sochaux est blessé au genou gauche et à la cheville droite et ne sera pas prêt à temps. Le latéral droit de l'Universitatea Craiova (Roumanie), appelé pour la première fois avec le Syli National, ne s’estime pas à « 100% de ses moyens » après trois mois sans jouer à cause d’une blessure. Pour les remplacer dans la liste des 28, le sélectionneur Kaba Diawara a décidé de convoquer les locaux Fodé Camara (Horoya) et Gaoussou Youssouf Siby (Wakrya).