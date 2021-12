En route vers la CAN 2021

Burkina Faso: poussé par son club, Nasser Djiga refuse d’aller à la CAN 2021

Texte par : RFI Suivre

Malgré sa convocation pour la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun (9 janvier-6 février), le défenseur burkinabè Yacouba Nasser Djiga ne rejoindra pas les Étalons. Le FC Bâle (D1 suisse) ne veut pas le libérer et le joueur de 19 ans s’est conformé au souhait de son club, selon Aristide Bancé, le Team Manager du Burkina Faso. L’ancien international s’est fendu d’un long texte sur Facebook dans lequel il appelle les joueurs à « éviter de reléguer [leur] pays au second plan » et « interpelle la CAF et la FIFA à se pencher sur cette pratique qui consiste à retenir les joueurs ». Selon les textes de la FIFA, le FC Bâle doit libérer son joueur si celui-ci souhaite porter les couleurs de sa sélection. Mais dans ce cas, c’est Yacouba Nasser Djiga qui a pris la décision finale, probablement sous pression.

Publicité Lire la suite NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI google-play-badge_FR