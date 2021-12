CAN 2022: trois joueurs algériens testés positifs au coronavirus

Texte par : RFI Suivre

À deux semaines de son entrée en lice à la CAN 2022 au Cameroun contre la Sierra Leone, l’Algérie a officialisé mardi 28 décembre la présence de trois joueurs testés positifs au coronavirus. Il s’agit du cadre Youcef Belaïli et des défenseurs remplaçants Mohamed Amine Tougaï et Houcine Benyada. Ils devront « observer la période de quarantaine exigée par le protocole sanitaire avant de rallier le regroupement de la sélection », indique la Fédération algérienne de football. La sélection algérienne est actuellement regroupée à Doha au Qatar.