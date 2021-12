Le Portugais José Peseiro sélectionneur du Nigeria après la CAN 2022

Texte par : RFI Suivre

Après le limogeage de Gernot Rohr en décembre, les Super Eagles disputeront la CAN 2021 sous la houlette de Austin Eguavoen, qui avait été nommé sélectionneur intérimaire. Sa mission s’arrêtera à l’issue de la compétition et José Peseiro prendra les commandes. Austin Eguavoen reprendra son rôle de directeur technique après la CAN. José Peseiro, 61 ans, a déjà été sélectionneur en Arabie Saoudite et au Venezuela. Il a aussi entraîné les clubs portugais de Braga, Porto et du Sporting Portugal.