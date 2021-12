CAN 2022: quatre joueurs de Ligue 1 avec la Tunisie, dont Wahbi Khazri

Le Tunisien Wahbi Khazri, le 28 juin 2018 lors de la Coupe du monde en Russie, à l'occasion d'un match face au Panama à Saransk. AP - Darko Bandic

Texte par : RFI Suivre

Le sélectionneur de la Tunisie, Mondher Kebaier, a dévoilé un groupe élargi de 28 joueurs retenus pour disputer la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun. Quatre d'entre eux évoluent dans des clubs de Ligue 1 en France, à commencer par l'attaquant stéphanois Wahbi Khazri. Dylan Bronn (Metz), Saîf-Eddine Khaoui (Clermont) et Yoann Touzghar (Troyes) figurent également dans la liste. Récents finalistes de la Coupe arabe des nations, les Aigles de Carthage et seront opposés à la Mauritanie, la Gambie et le Mali dans le groupe F au premier tour.