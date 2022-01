CAN 2022: le match de préparation Algérie-Gambie annulé

Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations lors de la CAN 2019 remportée par l'Algérie contre le Sénégal, au Caire (Egypte) le 19 juillet 2019 Giuseppe CACACE AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Fédération gambienne de football a annoncé, samedi 1er janvier, l'annulation de ses deux matches de préparation à la CAN 2022, contre l'Algérie le jour-même et contre la Syrie le 4 janvier au Qatar. Dans son communiqué, elle précise que ces annulations sont dues à « l'indisponibilité de 16 joueurs ». Tom Saintfiet, le sélectionneur belge des Scorpions, a indique sur Facebook que ces absences sont « causées par le Covid, des maladies, des blessures et des restrictions de voyage ». En réponse, la Fédération algérienne fulmine, dans un communiqué, contre la Gambie qui « a décidé de manière unilatérale et à quelques heures de ce match d'annuler cette rencontre sous prétexte que cette sélection enregistre l'absence d'un gardien de but ». La Gambie affrontera la Tunisie, le Mali et la Mauritanie dans le groupe E au premier tour, tandis que l'Algérie, championne d'Afrique en titre, affrontera la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire dans le groupe E.