CAN 2022: sans Naby Keïta, la Guinée perd son match amical contre le Rwanda

Les onze joueurs guinéens opposés au Rwanda le 3 janvier 2022. © @Ferwafa

Texte par : RFI Suivre

Pas idéal pour la confiance. La Guinée s’est lourdement inclinée au Rwanda lors de son premier match de préparation pour la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun, ce lundi 3 janvier (3-0). Sans Naby Keïta, qui a joué avec Liverpool hier, mais avec Amadou Diawara et Mohamed Bayo, le Syli National était déjà mené 2-0 à la 47e minute après des buts de Muhadjiri Hakizimana et Dany Usengimana. Fred Muhozi est venu corser l’addition à l’entame du dernier quart d’heure. Les hommes de Kaba Diawara retrouveront ces mêmes rwandais, pas qualifiés pour la CAN, jeudi. Ils s’envoleront ensuite pour le Cameroun où ils affronteront le Malawi, le Sénégal et le Zimbabwe dans le groupe B.