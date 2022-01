CAN 2022: le Ghana dévoile sa liste définitive, avec Partey et les frères Ayew

Le capitaine du Ghana, André Ayew, ici lors de la CAN 2017. AP - Sunday Alamba

Le sélectionneur de l’équipe du Ghana de football, Milovan Rajevac, a réduit sa liste de 30 à 28 joueurs, le maximum autorisé, pour la CAN au Cameroun. Le milieu de terrain Salis Abdul Samed (Clermont) et l’attaquant de 18 ans Felix Afena Gyan (AS Roma) en font les frais. Blessé, le milieu de l’Ajax Amsterdam, Mohammed Kudus reste lui dans la liste où figurent, sans surprise, André et Jordan Ayew, Thomas Partey et Alexander Djiku. Ils affronteront le Maroc, le Gabon et les Comores dans le groupe C.