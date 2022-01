CAN 2022: le Sénégal gagne son bras de fer contre Watford au sujet d’Ismaïla Sarr

Ismaïla Sarr, blessé au genou, a finalement été libéré par son club anglais de Watford pour que la Fédération sénégalaise de football puisse évaluer sa blessure dans l'espoir de lui faire prendre part à la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun (9 janvier-6 février). L’ailier des Lions arrivera à Dakar ce mardi soir après plusieurs jours de bras de fer entre la FSF et les Hornets.

Publicité Lire la suite

Ismaïla Sarr va bien rejoindre la tanière des Lions ce mardi 4 janvier, à Dakar, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF).Un temps bloqué par son club 17e de Premier League, l’ailier de 23 ans, convoqué par son sélectionneur Aliou Cissé, sera examiné par les médecins de la FSF pour évaluer sa durée d'indisponibilité causée par sa blessure au genou. Il pourrait poursuivre sa rééducation avec le groupe sénégalais à Bafoussam où les vice-champions d’Afrique vont affronter le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi à la CAN.

Blessé mais finalement libéré

Une certitude, Ismaïla Sarr est forfait pour ces trois premières rencontres. Et c’est justement à cause de cette blessure que Watford ne souhaitait pas le libérer. Le club de la banlieue de Londres a également annoncé qu’Ismaïla Sarr était positif au Covid-19 et que la Fédération sénégalaise de football « n’avait pas envoyé la convocation à temps », raconte le président de la FSF, Augustin Senghor, à RFI. « Tout cela n’était pas sérieux » a ajouté le dirigeant, après avoir qualifié ces arguments de « spécieux » et « fallacieux » via communiqué, dimanche.

La Fédération sénégalaise, dans son droit, avait menacé de saisir la FIFA « en cas de persistance par Watford dans son refus délibéré de libérer le joueur au profit de son équipe nationale ».

Face à l’intransigeance du Sénégal, les Hornets ont donc plié et pourraient devoir se passer de l’un de leurs meilleurs joueurs lorsqu’il sera rétabli fin janvier. Depuis la blessure d’Ismaïla Sarr contractée lors de la victoire face à Manchester United le 20 novembre, Watford a enchaîné six défaites et s’enfonce au classement.

►À lire aussi : CAN 2022: une jauge de spectateurs fixée dans les stades en raison du Covid-19

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne