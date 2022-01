CAN 2022: trois cas de Covid-19 détectés chez les Lions du Sénégal

Le départ de la sélection du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des nations de football, initialement prévu mardi soir, a été reporté à ce mercredi, à cause trois cas de Covid détectés dans l'effectif. «Il y a au moins trois cas: Saliou Ciss, (Mamadou) Loum Ndiaye et Habib Diallo, en plus d'autres cas suspects», a confié mercredi à l'AFP un responsable du ministère sénégalais des Sports. Les Lions testés positifs - qui évoluent respectivement à Nancy (L2 française), au Deportivo Alavés (Liga espagnole) et à Strasbourg (L1 française) - «doivent être mis en quarantaine», a-t-il précisé, ajoutant que le départ pour le Cameroun prévu mardi soir avait été remis à mercredi. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall a remis mardi le drapeau national aux joueurs, qui figurent parmi les favoris de la compétition qui se déroule du 9 janvier au 6 février. Le Sénégal, qui n'a jamais gagné la CAN, a raté le coche en finale en 2000 contre le Cameroun et en 2019 contre l'Algérie. Les Lions, menés par l'attaquant de Liverpool Sadio Mané et le gardien de but de Chelsea Edouard Mendy, affronteront dans le groupe B le Zimbabwe le 10 janvier, la Guinée le 14 et le Malawi le 18.