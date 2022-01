CAN 2022: les Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina positifs au Covid-19

Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. GABRIEL BOUYS / AFP

Texte par : RFI Suivre

Les stars de l'équipe gabonaise Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina sont positifs au Covid-19 à un test antigénique ce jeudi mais attendent le résultat d'un test RT-PCR à quatre jours du premier match des Panthères à la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN), a annoncé à l'AFP leur sélectionneur. Aubameyang, attaquant d'Arsenal, et Lemina, milieu de terrain de Nice « ont effectué un test PCR de confirmation et sont actuellement à l'isolement dans leur hôtel », a déclaré par téléphone le Français Patrice Neveu, précisant que les joueurs n'avaient « aucun symptôme ».