L'Algérie étrille le Ghana 3-0 en match de préparation à la CAN 2022

L'Algérien Islam Slimani, ici lors d'un match de la CAN 2019, a inscrit le troisième but de son équipe face au Ghana en match de préparation ce mercredi 5 janvier 2022. AP - Ariel Schalit

Pour son seul match de préparation avant le début de la CAN 2022, l'Algérie n'a pas déçu en enchaînant son 34e match consécutif sans défaite. Les champions d'Afrique sortants ont balayé le Ghana 3-0 lors d'un match amical à Doha au Qatar ce mercredi 5 janvier. Adam Ounas à la 7e minute et Islam Slimani à la 79e minutes sont les buteurs de la rencontre. Le Ghanéen Jonathan Mensah a marqué le deuxième but de la partie contre son camp. Les Fennecs débuteront leur CAN 2022 contre le Sierra Leone le 11 janvier. Quant aux Ghanéens, ils entameront d'entrée la compétition par un gros morceau en affrontant le Maroc le 10 janvier.