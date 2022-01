CAN 2022: la première victoire des Lions camerounais enchante les supporters

Les supporters et supportrices du Cameroun ont apprécié leur journée du 9 janvier, avec la victoire des Lions indomptables contre le Burkina Faso en ouverture de la CAN 2022.

Le Cameroun a dominé le Burkina Faso (2-1), dimanche 9 janvier, lors du match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations 2022. Au stade d’Olembé, les trois points pris par les hommes de Toni Conceiçao font le bonheur des fans. Leur enthousiasme ne fait que grandir.

De notre envoyé spécial au stade d’Olembé,

Un quart d’heure. C’est le temps qu’a duré le mauvais moment du Cameroun, dimanche, au milieu d’une journée réussie. Les Étalons du Burkina Faso ont ouvert le score, contre le cours du jeu, à la 24e minute. Et puis, Vincent Aboubakar a remis les Lions indomptables sur les bons rails, avant d’inscrire le but de la victoire, à chaque fois sur penalty (40e, 45e+ 3).

Les Lions indomptables n’ont pas été extraordinaires – eux-mêmes l’ont concédé face à la presse – mais ils ont réussi leurs débuts avec cette victoire. Et sans surprise, il était difficile de trouver un Camerounais mécontent, au stade d’Olembé, après le coup de sifflet final.

« C’est bon pour les Lions indomptables et pour le business »

Avant le match, il y a eu la cérémonie d’ouverture spectaculaire, avec un lion en 3D à l’écran, des tableaux de danse sur le terrain, des fumigènes, et un invité très populaire : le chanteur Fally Ipupa, adulé dans tout le continent. « J’ai eu la chair de poule. C’était vraiment… Ouf ! ça m’a fait quelque chose », confie Audrey.

Employée d’une buvette du stade d’Olembé, Audrey n’est pas très branchée foot. « Mais travailler pendant la CAN, c’est quand même bien », nuance-t-elle. D’autant plus que les trois points glanés face au Burkina Faso ont donné du baume au cœur à tout le monde. Ça s’est ressenti côté tiroir-caisse : « La victoire, c’est bon pour les Lions indomptables, et aussi pour le business », rigole Audrey.

La cérémonie d'ouverture de la CAN 2022 a été impressionnante au stade d'Olembé. © Pierre RENÉ-WORMS/RFI

« Cette victoire, c’est un peu grâce à nous aussi »

Serge, lui, est venu d’Édéa pour apprécier le spectacle et découvrir ce stade d’Olembé dont il a apprécié « la beauté ». Ngouh Ouzerou, un autre fan venu avec des amis, renchérit : « On est vraiment joyeux d’être entré dans ce stade. On a tellement parlé à son sujet qu’on n’y croyait pas. » Crise sanitaire oblige, l’écrin ne pouvait être rempli à guichets fermés. Mais même avec environ 50 000 personnes, l’ambiance a été au rendez-vous.

La ferveur est d’ailleurs, d’après Serge, un facteur qui a eu son importance quand il a fallu se remobiliser après le but des Étalons : « Les joueurs ont fait preuve d’un peu de suffisance, mais le public les a poussés, poussés, poussés. Cette victoire, c’est un peu grâce à nous aussi » Hawa, supportrice fidèle à la tunique des Lions indomptables sur ses épaules, résume : « Quand le lion est griffé, il se réveille. Et il rugit ! »

Aboubakar superstar

L’homme du match, Vincent Aboubakar, jouit d’une cote de popularité au plus haut avec ses deux buts. Le capitaine recueille toutes louanges. « C’est notre bijou », clame Christian, conquis par l’attaquant. Ngouh Ouzerou est dithyrambique : « Ce garçon, on ne sait plus comment le surnommer. C’est le monstre de cette équipe ! Il y a eu le temps de Samuel Eto’o, c’est maintenant celui de Vincent Aboubakar. »

Le chemin est encore long jusqu’à la finale du 6 février dans ce même stade d’Olembé. Et on l’a vu, il est très difficile de remporter la CAN quand on la dispute à domicile. Mais après ce 2-1 contre le Burkina Faso, la confiance est à son comble. Même Rigobert, un dernier supporter croisé à Olembé, affiche toute sa foi après avoir tenté la mesure : « Ça a bien commencé, il faut que ça finisse aussi bien. Que le meilleur gagne… mais je suis certain qu’on va gagner ! »

Vincent Aboubakar, auteur d'un doublé pour le Cameroun face au Burkina Faso, en match d'ouverture de la CAN 2022. © FMM / Pierre René-Worms

