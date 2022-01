Direct

CAN 2022 : suivez Maroc – Ghana en direct

C’est le premier choc de cette 33e Coupe d’Afrique des nations, entre les équipes du Maroc et du Ghana. Des Marocains et des Ghanéens qui s’affrontent ce lundi 10 janvier à Yaoundé, dans le groupe C de la CAN 2022. Une rencontre à suivre en direct sur rfi.fr. Coup d’envoi à 16h TU (17h heures du Cameroun et en France). © FMM

Texte par : Pierre Fesnien Suivre 1 mn

C’est le premier choc de cette 33e Coupe d’Afrique des nations, entre les équipes du Maroc et du Ghana. Des Marocains et des Ghanéens qui s’affrontent ce lundi 10 janvier à Yaoundé, dans le groupe C de la CAN 2022. Une rencontre à suivre en direct sur rfi.fr. Coup d’envoi à 16h TU (17h heures du Cameroun et en France).