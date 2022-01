Direct

CAN 2022 : suivez Sénégal - Zimbabwe en direct

Texte par : David Kalfa Suivre 1 mn

Les Sénégalais, finalistes de la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN), font leur entrée en lice dans cette CAN 2022, ce lundi 10 janvier à Bafoussam, face au Zimbabwe. Suivez en direct sur rfi.fr et nos antennes cette rencontre du groupe B et commentez-la avec nous, à partir de 13h TU (14h heures au Cameroun et en France).