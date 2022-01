CAN 2022: Bertrand Traoré positif, le Covid-19 accable les Burkinabè

Après leur défaite inaugurale contre le Cameroun, les Étalons reviennent pour un deuxième match capital contre le Cap-Vert, jeudi 13 janvier au stade d'Olembé (groupe A). Et pour cette rencontre, le Burkina Faso sera encore diminué : le capitaine, Bertrand Traoré, sera manquant après un test positif au Covid-19. Un nouveau coup dur pour des Burkinabè pas épargnés jusqu'à présent.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial à Yaoundé,

Positif au Covid-19 comme cinq de ses joueurs, Kamou Malo avait dû laisser son adjoint, Firmin Sanou, officier lors du match Cameroun-Burkina Faso, le 9 janvier (2-1). Désormais négatif, le sélectionneur sera sur le banc lors de la deuxième sortie de son équipe, jeudi face au Cap-Vert. À la veille de cette rencontre, le technicien confie avoir eu « beaucoup de peine à regarder à la TV » le dernier match.

► CAN 2022: calendrier, résultats des matches et classement des équipes

Le Burkina Faso se tourne vers l'avenir...

Lors des premières minutes de son allocution, Kamou Malo a laissé apparaître une certaine forme d'optimisme et de la détermination à laisser derrière lui les conditions rocambolesques du test qui a exclu cinq joueurs avant le match d'ouverture. Il ne les oublie pas, mais il note que mardi, les personnes venues procéder aux prélèvements sont arrivées à 19h (et non pas 23h comme la fois précédente). Le Burkinabè croit en « la bonne foi des laboratoires et surtout de la CAF » et ne veut pas « polémiquer » sur ce qui s'est passé la semaine dernière.

« Nous sommes résolument tournés vers l'avenir, vers notre prochain match. Je ne vois pas l'intérêt de parler encore de ce test passé. Nous savons ce qui nous attend. Je préfère qu'on parle de ce prochain match », martèle-t-il. Seulement voilà, le Covid-19 ne lâche pas le Burkina Faso.

... sans son capitaine Bertrand Traoré

Après les tests réalisés mardi, Kamou Malo a bien récupéré certains joueurs pour affronter le Cap-Vert. D'autres doivent poursuivre leur confinement : le défenseur Soumaïla Ouattara et les milieux de terrain Saïdou Simporé et Dango Ouattara. Une liste complétée par un autre joueur, et pas n'importe lequel. « Il s'agit de Bertrand Traoré, notre capitaine. Son test a malheureusement été positif hier », déplore le sélectionneur.

L'attaquant d'Aston Villa, remuant mais muet contre le Cameroun, va manquer à l'appel. Un coup très dur pour le Burkina Faso. En son absence, le capitanat va être transmis au défenseur Issoufou Dayo. Lui-même est arrivé à Yaoundé seulement la veille du début de la CAN, pour cause de... test positif au Covid-19 lors du stage de préparation à Abou Dabi. « Demain, je serai le capitaine à la place de Bertrand. Être un leader du groupe, ce n'est pas avoir ou ne pas avoir le brassard. Le leader, c'est celui qui parle beaucoup. Et je fais partie de ceux qui parlent beaucoup sur le terrain. Je donne beaucoup de conseils à mes collègues. Je n'ai pas de pression », assure-t-il.

Selon Kamou Malou, « c'est dans les difficultés que les grands hommes se transcendent ». Une maxime qui se vérifiera peut-être jeudi. Car en ce début de CAN, le Burkina Faso est bien servi en matières de difficultés.

Gustavo Sangaré: « Les erreurs du premier match ne se répéteront pas » Gustavo, qu'avez-vous ressenti au moment d'inscrire votre premier but avec les Étalons, qui est aussi le premier but de cette CAN ? J'étais fier après mon but. J'avais envie de remercier deux personnes qui ont beaucoup fait pour moi : Boureïma Maïga (actuel directeur sportif du Salitas FC) et mon coach Bruno Irles (son ancien entraîneur à l'US Quevilly-Rouen, désormais à Troyes) qui m'a toujours soutenu, toujours motivé, qui m'a donné des conseils avant d'arrive à la CAN. Grâce à eux, aujourd'hui, tout se passe bien pour moi. Malheureusement pour le Burkina, vous avez perdu ce match. Comment préparez-vous le deuxième face au Cap-Vert ? C'est une défaite mais elle nous apprend un truc : les erreurs qu'on a fait au premier match ne se répéteront pas au deuxième. On ne va pas changer notre façon de jouer. On va jouer notre jeu pour prendre les trois points. Le capitaine Bertrand Traoré sera absent ; qu'est-ce que ça change dans votre approche de ce match ? Son absence ne change pas trop notre approche du match. Quand il est là, c'est bien parce qu'il motive le groupe et son expérience nous aide. Mais il n'y a pas de star dans cette équipe, comme le capitaine Bertrand l'a dit. Il pense que ceux qui auront la chance de jouer vont démontrer leur talent.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne