CAN 2022 : les Scorpions de Gambie piquent la Mauritanie

L’équipe de Gambie a remporté le premier match de son histoire en Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2022), ce 12 janvier à Limbé. Les Gambiens ont battu les Mauritaniens 1-0, dans le groupe F de la CAN 2022. Une édition qui débute mal pour une sélection de Mauritanie décevante.

Cette 33e Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2022) a mal débuté pour la Mauritanie avant même le coup d’envoi de son premier match. Les Mauritaniens ont attendu en vain que leur hymne national retentisse dans le Stade de Limbé. A la place, le DJ a lancé trois fois le mauvais hymne, laissant les Mourabitounes mi-incrédules, mi-désabusés. Un signe ?

Les Gambiens, eux, ont en tout cas bien eu le droit de reprendre For The Gambia Our Homeland en ce jour historique. C’était en effet leur grande première à la CAN. Et les Scorpions ont répondu présent, ce 12 janvier 2022.

Surtout Ablie Jallow qui, à la 10e minute, a marqué le tout premier but de la Gambie en phase finale de cette compétition. Le petit milieu offensif, qui évolue en Belgique, a déstabilisé le gardien adverse Babacar Diop d’une superbe frappe en cloche : 0-1.

La Mauritanie face à une Tunisie elle aussi acculée

En deuxième période, l’équipe dirigée par le Belge Tom Saintfiet a eu de grosses occasions de creuser l’écart au score. A la 47e, minute, Suleiman Marrehs’est montré menaçant. A la 52e minute, sur un coup franc venu de la droite, Omar Colley, seul au second poteau, a raté de peu le cadre de la tête. Puis, à la 57e, parfaitement lancé dans la profondeur, Ebrima Colley a crocheté, repiqué dans l’axe mais a expédié sa frappe dans les nuages. En fin de rencontre, il a fallu plusieurs interventions du portier Babacar Diop pour épargner à l’équipe mauritanienne une défaite plus large.

La Mauritanie, pour sa deuxième CAN, semble mal partie pour faire mieux qu’en 2019 (élimination au premier tour). Pour y parvenir, elle devra réaliser un exploit face à une Tunisie, elle aussi acculée après sa défaite 1-0 face au Mali. Rendez-vous est pris le 16 janvier pour Gambie-Mali et Tunisie-Mauritanie.

