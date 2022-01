CAN 2022: Aubameyang et Lemina forfaits face au Ghana, des lésions cardiaques détectées

Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina n'ont pas été autorisés à prendre part au match face au Ghana après le contamination au Covid-19.

Les deux joueurs stars des Panthères du Gabon avaient loupé le premier match de leur équipe car positifs au Covid-19. Rétablis, ils sont cependant forfaits face au Ghana après que des lésions cardiaques liées au Covid-19 leur aient été diagnostiquées.

C’était déjà un coup dur pour le Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina avaient dû déclarer forfait pour le premier match des Panthères face aux Comores lundi dernier après avoir été testés positifs au Covid-19 à leur arrivée au Cameroun.

Après avoir de nouveau été testés, cette fois-ci négatifs, les deux joueurs étaient censés réintégrer le groupe pour jouer le deuxième match de leur équipe face au Ghana ce vendredi 14 janvier au soir.

La CAF ne veut pas prendre de risques

Leur retour était particulièrement attendu mais Aubameyang et Lemina sont finalement de nouveau forfaits pour affronter le Ghana. Dans un tweet, la Fédération gabonaise de football affirme que la commission médicale de la CAF n’a pas autorisé les deux joueurs à prendre part à la rencontre car des examens médicaux auraient révélés des lésions cardiaques chez les deux joueurs. Un autre joueur gabonais, Axel Meyé, est lui aussi dans le même cas.

Selon la commission médicale de la CAF, les joueurs Pierre Emerick Aubameyang, Axel Meyé et Mario Lemina à peine sortis du Covid ne peuvent pas prendre part à ce match.

Les examens présenteraient des lésions cardiaques.

la CAF n'a pas voulu prendre de risques. pic.twitter.com/cebUnMLSVX — Fédération Gabonaise de Football - FEGAFOOT (@fegafoot_gabon) January 14, 2022

Sur Facebook, la Fégafoot explique que « la CAF n’a pas voulu prendre de risques », mais elle se questionne sur la communication tardive de ces résultats médicaux en rappelant que « tout joueur testé négatif après le Covid-19 doit faire un bilan général avant de reprendre la compétition ».

On n’en sait pour le moment pas plus sur la durée d’indisponibilité des joueurs gabonais. Cette nouvelle absence d’Aubameyang et de Lemina face au Ghana est en tout cas un imprévu dont le Gabon se serait bien passé.

