CAN 2022 : suivez Gabon - Ghana en direct

Texte par : David Kalfa Suivre 1 mn

Deuxième rencontre pour les Panthères du Gabon durant cette CAN 2022. Face aux Gabonais, des Black Stars du Ghana acculés après leur défaite 1-0 face au Maroc. Quel résultat, ce vendredi 14 janvier à Yaoundé ? Suivez en direct sur rfi.fr ce match du groupe C de la Coupe d’Afrique des nations de football. Coup d’envoi à 19h TU (20h heures du Cameroun et en France).