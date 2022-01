CAN 2022: la CAF entérine la victoire 1-0 du Mali contre la Tunisie

L'arbitre zambien Janny Sikazwe et le sélectionneur tunisien Mondher Kebaier en pleine discussion animée, le 12 janvier 2022. REUTERS - MOHAMED ABD EL GHANY

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le sort du match rocambolesque du 12 janvier entre la Tunisie et le Maroc, dans le groupe F de la Coupe d'Afrique des nations 2022, est semble-t-il scellé. Dans la nuit du 13 au 14 janvier, la Commission d'organisation de la CAN s'est exprimée. Elle s'est réunie dans la journée de jeudi pour évoquer cette rencontre qui n'est pas allée à son terme à Limbé, après que l'arbitre M. Janny Sikazwe a arrêté le match avant même la fin des 90 minutes. « Après avoir examiné la réclamation de la Tunisie et le rapport intégral des officiels de match, la Commission d'organisation a décidé » d'une part « le rejet de la réserve formulée par l'équipe tunisienne » et d'autre part « l'homologation du résultat final du match comme étant 1-0 en faveur du Mali ». Le Mali et la Gambie sont donc bien en tête du groupe F avec 3 points, tandis que la Mauritanie et la Tunisie sont à zéro.